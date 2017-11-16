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Antalya'da karayolunda şaşırtan görüntü

Antalya Havalimanında hurdaya ayrılan ve bir liseye bağışlanan Boing 737-400 tipi yolcu uçağının karadan nakli sırasında ilginç görüntüler oluştu

Antalya'da karayolunda şaşırtan görüntü

Antalya Havalimanında hurdaya ayrılan ve bir liseye bağışlanan Boing 737-400 tipi yolcu uçağının karadan nakli sırasında ilginç görüntüler oluştu

16 Kasım 2017 Perşembe 08:37
Antalya'da karayolunda şaşırtan görüntü
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ANTALYA Havalimanında hurdaya ayrılan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Havalimanından 4 parça halinde TIR'lara yüklenen uçağın liseye nakli 3 saat sürdü.

HURDAYA AYRILMIŞTI

2011 yılında  Antalya Havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi. Uçağın ihalesini gören  Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağış yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaUçakKarayoluMevlüt Çavuşoğlu
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