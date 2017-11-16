Antalya'da karayolunda şaşırtan görüntü

ANTALYA Havalimanında hurdaya ayrılan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Havalimanından 4 parça halinde TIR'lara yüklenen uçağın liseye nakli 3 saat sürdü.
HURDAYA AYRILMIŞTI
2011 yılında Antalya Havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi. Uçağın ihalesini gören Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağış yaptı.
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