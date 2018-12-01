Antalya'da kar manzarası eşliğinde deniz keyfi

ARALIK ayının ilk gününde Torosların zirvesi karla buluşurken, Antalya'da vatandaşlar denize girmekten vazgeçmedi. Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.



Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da Aralık ayının ilk gününde adeta yazdan kalma gün yaşandı. Yurdun doğusunda kar yağışı, batısında ise soğuk hava etkisini gösterirken, haftayı soğuk ve yağışlı kapatan Antalya'da vatandaşlar hafta sonu açan güneşi görünce Konyaaltı sahiline akın etti. Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu vatandaşların bazıları yüzmeyi tercih ederken bir bölümü de güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.



Denizden çıktıktan sonra kıyıda güneşlenen Emine Handan Serinkan, "Bugün su gayet güzel. Yazdan bir gün diyebilirim. Antalya'mızdan çok memnunuz. Çok mutluyuz" dedi.



Almanya'dan Antalya'ya gelen Ayşe Hicran Deniz ise havanın şahane olduğunu vurguladı. Deniz, "Bir taraftan dağlarda karı, aşağıda denizi görmek bulunmaz bir cennet" diye konuştu.