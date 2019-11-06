Antalya'da imar yönetmeliği değişiyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında hazırlanan tüm Türkiye genelinde uygulanacak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle mevcuttaki Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlükten kalktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda kent bütününde 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ile Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası'nın katılımları ile İmar Yönetmeliği çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her hafta düzenlenen toplantılar ile çalışmalar sürüyor.

İLGİLİ PAYDAŞLAR KATILIYOR

Antalya bütününde uygulanması öngörülen Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5 toplantı gerçekleştirildi. Ortak akılla ve konu ile ilgili paydaşların katılımıyla kentin imar yönetmeliğinin doğru şekilde ortaya konması amaçlanıyor.