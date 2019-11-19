Antalya'da ilçe ilçe orman arazileri! Alanya üçüncü sırada

Antalya İl Orman Müdürlüğü verilerine göre; en çok orman arazisi 140 bin 364 Hektar ile Antalya Merkez'de bulunuyor.

Antalya ilçelerinde en çok orman arazisine sahip Akseki 168 bin 278 hektar ile ikinci, Alanya 108 bin hektar verimli orman arazisi olarak üçüncü sırada yer aldı.

Antalya’nın verimli orman arazisine sahip diğer ilçeler ise şöyle:

Alanya 108 bin 086,

Kaş 114 bin 780,

Finike 82 bin 085,

Kumluca 57 bin 600,

Elmalı 50 bin 927,

Korkuteli90 bin 667,

Antalya Merkez 140 bin 364,

Serik 63 bin 088,

Taşağıl 104 bin 204,

Manavgat 51 bin 670,

Akseki 168 bin 278,

Gündoğmuş 48 bin 509,

Alanya 108 bin 086,

Gazipaşa 61 bin 410

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen fidan dikim ve ormanlaşma kampanyasında, Antalya Orman Müdürlüğü, Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında 260 farklı noktada 203 bin 234 fidanı toprakla buluşturmuştu.

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