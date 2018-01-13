Antalya'da ihraç edilen kamu görevlileri, görevlerine iade edildi

ANTALYA'DA son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden daha önce ihraç edilen 41 kamu görevlisi, görevine iade edildi. İade edilenlerin arasında geçtiğimiz Temmuz ayında ihraç edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Uğurcan Ecemiş ile 2016 yılı Ekim ayında gözaltına alınıp görevinden ihraç edilen Alanya Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Metin Karakaş da yer aldı.

Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevlerinden alınan 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü görevine tekrar iade edildi. Antalya'da ise 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından son KHK ile görevlerinden daha önce ihraç edilen 41 kamu görevlisi, görevine iade edildi. Göreve iade edilenlerin arasında ise geçtiğimiz Temmuz ayında görevinden ihraç edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Uğurcan Ecemiş ile 2016 yılı Ekim ayında gözaltına alınıp görevinden ihraç edilen Alanya Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Metin Karakaş da yer aldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 19, İl Emniyet Müdürlüğünden 9, İl Sağlık Müdürlüğünden 6, Antalya Adliyesinden 1, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünden 1, İl Jandarma Komutanlığından 1, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD)1, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya İl müdürlüğünden 1 olmak üzere toplam 41 kamu görevlisi görevlerine iade edildi.