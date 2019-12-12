Antalya'da 'hortum' tatbikatı

ANTALYA Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Antalya Liman Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen ve ilgili kurumlar tarafından tatbikat yapıldı. Senaryo gereği, mendireğin önünden limana ulaşan hortum, 1 numaralı rıhtımdaki liman vincini devirerek, sürükledi. Sürüklenen vinçte yangın çıktı. Senaryo gereği, yönetim binasından geçen hortum, bina içinde çalışanların yaralanmasına neden oldu. Liman bünyesinde görevli acil müdahale ekipleri ile acil durum destek kuruluşlarından yardım alınarak, senaryonun gerektirdiği müdahaleler yapıldı.Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Deniz Limanı Mülki İdari Amiri Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Gümrük Müdürü Mehmet Keske ve Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz'ın izlediği tatbikat yaklaşık 2 saat sürdü. İlgili tüm kurumların ortak müdahalede bulunduğu tatbikatla olası fırtına ve hortum anında yapılması gerekenler canlandırılarak, meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, beceri ve iletişim koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.