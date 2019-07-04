Antalya'da havalimanına ulaşım kolaylaşıyor! Yeni bir hat eklendi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonuyla birlikte turizmde yoğunluk yaşayan Antalya'nın en hareketli noktası olan havalimanına ulaşım daha kolay ve kesintisiz hale getiriliyor. Bu amaçla havalimanına yeni bir hat daha eklenirken, mevcut hatlar da revize edildi.

KONYAALTI'NDAN HAVALİMANI'NA YENİ HAT

7 Temmuz Pazar günü hizmete başlayacak 400 nolu hat, Konyaaltı'ndan havalimanına erişim sağlayacak. Konyaaltı Sarısu'dan kalkacak hat, sırayla Atatürk Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Gazi Bulvarı, Çallı Kavşağı, Kepez Belediyesi Kavşağı, Hal Kavşağı, Altınova Caddesi ve Havaalanı güzergâhında hizmet verecek. 400 nolu hat, 60 dakikada bir sefer yapacak.

800 NOLU HAT REVİZE EDİLDİ

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, havalimanına sefer yapan 800 ve 600 nolu mevcut hatları da revize etti. Daha önce Konyaaltı bölgesinden de geçen 800 nolu hat, artık 400 nolu hat hizmete gireceği için sadece Lara Bölgesine ve Doğu Garajı'na hizmet verecek. Hattın sefer periyodu da 120 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Havalimanından çıkan 800 nolu hat, Kardeşkentler Caddesi, Barınaklar Bulvarı, Terracity AVM, İsmet Gökşen Caddesi, Metin Kasapoğlu Caddesi, Sampi Kavşağı'ndan Cebesoy Caddesi'ne geçiş yaparak Balıkçıoğlu Caddesi'nden Burhanettin Onat Caddesi'ne çıkacak ve tekrar aynı güzergâhtan geri dönecek.

600 NOLU HATTA DEĞİŞİKLİK YOK

Havalimanına ulaşımı sağlayan mevcut hatlardan 600 nolu hat ise Otogar-Erasta AVM-Öğretmenevi- Tıp Fakültesi- Üniversite- Meltem-Devlet Hastanesi- 100.Yıl- Markantalya- Mevlana- Meydan- Topçular- TEDAŞ- Antalya Havalimanı güzergah üzerinde hizmet vermeye devam edecek ve 30 dakikada bir sefer gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 11:55