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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da genç turizmcinin organları 7 kişiye umut oldu

Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları 7 kişiyi hayata bağladı.

Antalya'da genç turizmcinin organları 7 kişiye umut oldu

Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları 7 kişiyi hayata bağladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:51
Antalya'da genç turizmcinin organları 7 kişiye umut oldu
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MURATPAŞA ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde 17 Mart'ta gecesi meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunduğu motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl (26) yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Enginçöl'ün 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Kökçen, İhsan-Nilgün Enginçöl çiftine organ bağışı teklifinde bulundu. Bu konuda duyarlı olan aile çocuklarının uygun olan tüm organlarını bağışlama kararını verdi. 
Sertaç Enginçöl'den alınan bir böbreğin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir böbreğin ve kalbinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, karaciğerinin Adana Başkent Hastanesi, akciğerlerin de Kartal Koşuyolu Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildiği, kornealar için ise uygun bir hastanın araştırıldığı bildirildi. 
5 yıldır Antalya'da turizm sektöründe yönetici olarak çalışan Sertaç Enginçöl'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından baba İhsan Enginçöl tarafından alındı. 

"Tereddüt bile etmedi" 
Oğlunun cenazesini alan baba İhsan Enginçöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç tereddüt etmeden organları bağışlama kararı aldığını söyledi. Enginçöl, "Oğlumun vefat haberini aldıktan sonra alınabilecek bütün organlarını bağışlama kararı aldık. Eşimle konuşarak hiç tereddüt etmeden bu kararı verdik" dedi. 

"7 kişiye umut oldu" 
Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Kökçen de Adlı Tıp Morgu önünde babayla görüşerek, acısına rağmen aldığı karar nedeniyle hastalar adına teşekkür etti. Burada gazetecilere bilgiler veren Kökçen, gencin bir böbreğinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bir böbreği ve kalbinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, karaciğerinin Adana Başkent Hastanesi, akciğerlerin de Kartal Koşuyolu Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildiğini belirtti. Kökçen, korneaların da uygun bir hastalara nakledileceğini belirtti. Ailenin zor bir karar aldığını da dile getiren Kökçen, "Çok ılımlıydı. Ailenin pozitif düşüncesi sayesinde bu kararı alarak organları bağışladılar. 7 kişiye umut oldular" diye konuştu. 
Engilçöl'ün cenazesinin memleketi Zonguldak'ta defnedileceği belirtildi

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Son Güncelleme: 21.03.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
Sertaç Enginçölİsmet Gökşen CaddesiMuratpaşaBeyin ölümüGenç TurizmciAntalya
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