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Antalya'da Galatasaraylılar imzalı topu 5 bin TL'ye satın aldı

Antalya Galatasaraylılar Derneği’nin ‘Geleneksel Yeni Yıl Galası’, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü’nde (ATİK) yapıldı

Antalya'da Galatasaraylılar imzalı topu 5 bin TL'ye satın aldı

Antalya Galatasaraylılar Derneği’nin ‘Geleneksel Yeni Yıl Galası’, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü’nde (ATİK) yapıldı

26 Aralık 2017 Salı 10:54
Antalya'da Galatasaraylılar imzalı topu 5 bin TL'ye satın aldı
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ANTALYA Galatasaraylılar Derneği'nin 'Geleneksel Yeni Yıl Galası', Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) yapıldı.

Florya'daki antrenmanda kullanılan ve Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı futbol topu açık artırmayla satıldı Meşin yuvarlağı, mali müşavir İlker Ekinci 5 bin TL'ye satın aldı.
 

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