Antalya'da fecı olay! 78 yaşındaki kadın intihar etti

EDINLIEN bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak'taki 4 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Muzaffer A., 3'üncü kattaki evinin penceresi önündeki sandalyeye çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muzaffer A.'nın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.