Antalya'da facia! Pratisyen hekim boğularak can verdi

Ayhan Çobanoğlu’nun Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı Hüseyin Savaş Semt Polikliniği acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yaptığı belirtildi.

Yarı baygın halde sahile çıkarılan Ayhan Çobanoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Adrasan Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayhan Çobanoğlu ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Çobanoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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