Antalya'da emekli gazeteciden ’El Emeği’ sergisi

23 yıldan beri Kaş’ta yaşayan emekli gazeteci Nilüfer Tünay, ilk kişisel sergisini açtı. Kaş Belediyesi Kültürevi’nde açılan sergiye Kaymakam Ulaş Akhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Liman Başkanı Salahattin Erdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Mustafa Öztürk, HEM öğretmen ve kursiyerleri ile sanatseverler katıldı