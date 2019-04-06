Antalya'da emekli gazeteciden ’El Emeği’ sergisi

KAYMAKAM Ulaş Akhan, sanatçı Nilüfer Tünay ve müdürler kurdela keserek serginin açılışını yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Akhan, el emeği eserleri inceledi.
Sanatçı Tünay serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘zeytin’ konulu bir fotoğraf sergisi açmayı planladığını belirtti.
Kağıt Rölyef, Cam Boyama, Taş Tablo, El Nakışı ve Hediyelik Eşya olmak üzere 5 gruptan oluşan el emeği ürünleri sergisi, 18 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 13:17