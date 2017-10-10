Antalya'da düştüğü asansör boşluğundan telefonla yardım istedi

ASANSÖRÜN altında ezilmekten son anda kurtulan işçilerden biri telefonla ağabeyini arayıp yardım istedi.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 954. Sokak’taki bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör tamircisi Serkan Karabacak (24) ve Emircan H. (17), asansöre tamir yapmak için girdi. İddiaya göre binanın birinci katında biri asansörün içinde, diğeri altında bulunan 2 işçiden asansörün altında bulunan Serkan Karabacak, asansör halatının kopması sonucu boşluğa düştü. Asansör 2 metre aşağıya düştükten sonra duvara çarparak durdu. Asansörün altında ezilmekten son anda kurtulan Karabacak, hemen ağabeyini telefonla arayarak durumu haber verdi. Durumu fark eden bina sakinleri de polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karabacak’ı yaklaşık 90 dakikalık çalışmalar sonucu çıkarabildi. Karabacak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Asansörün içinde olan ve düşme sırasında hafif yaralanan Emircan H. de ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Karabacak’ın ağabeyi Gökhan Karabacak, "Kardeşim buraya tamire gelmişti. Bizim durumdan haberimiz yoktu. Telefonla beni aradı. Bende koşarak olay yerine geldim" dedi.