Antalya'da bir garip olay! Cezaevindeyken dışarıda bir kıza cinsel istismar iddiası

ANTALYA'da küçük yaştaki iki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Mehmet Elibol, birinden 8 yıl 4 ay, diğerinden 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Elibol, Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün bir kez daha yargılandı. Geçen yıl Nisan ayında S.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Elibol, cezaevinden gönderdiği savunmasında iddiaları yalanladı. Üzerine atılı suç tarihinde cezaevinde olduğunu belirten Mehmet Elibol, “9 Ocak tarihinde cezaevine girdim. O zamandan beri tutuklu bulunmaktayım. Cezaevindeyken nasıl suç işleyeyim. Her şeyi benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar" dedi. Mahkeme heyeti, tebliğe rağmen duruşmaya gelmeyen mağdur ve müşteki hakkında zorla getirme emrinin düzenlenmesini isterken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da müzekkere yazılarak sanık Mehmet Elibol'un cezaevine giriş tarihi kayıtlarının gönderilmesini talep etti. Duruşma sonunda konuşan anne Dudu Elibol, “Oğlum bir olay dışında hiçbir cinsel taciz olayına karışmamıştır. Bu son olayda da oğlum cezaevinde iken tacizle suçlandı. İftira atılıyor" dedi.