Antalya'da babasının hayalini fidan dikerek gerçekleştirdi

DEMRE'DE 25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 33 yaşında Demre'nin en genç belediye başkanı seçilen Yusuf Özek, 18 Şubat 1985'te kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Yusuf Özek, görevde kaldığı kısa sürede Demre'nin Çayağzı Limanı yolunu, kendisini etkileyen Muğla'nın Marmaris ilçesi girişindeki iki yanı dev okaliptus ağaçlarıyla dolu caddeye benzetmek için yolun iki tarafına okaliptus fidanları dikmeye başladı. Bugün Çayağzı Limanı yolunun bir bölümünün iki tarafı Yusuf Özek'in diktirdiği okaliptus ağaçlarıyla doldu.



Yusuf Özek'in Demre'de serbest sigortacılık yapan oğlu Murat Özek, babasının hayalini, babasının arkadaşlarından öğrendi. Özek, yolun kalan bölümüne, gerekli izinleri aldıktan sonra 200 okaliptus fidanı dikimini sağladı. Yusuf Özek anısına yapılan fidan dikimine Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Yusuf Özek'in arkadaşları ve Demre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Katılımcılar 200 okaliptus fidanını Demre- Çayağzı yolunun iki yanına dikti.



Kaymakam Onur Şatıroğlu ve Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Murat Özek'i kutlayarak, bu ilçeye hizmet eden Yusuf Özek adının bu ağaçlarda yaşayacağını belirtti. Murat Özek de "Babamın bu hayalini yeni öğrendim. Bunun gerçekleşmesi için bana yardımcı oldunuz, teşekkür ediyorum. Ağaçların bakımı için de çalışacağım" dedi.