Antalya'da arama bahanesiyle aldığı telefonu çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da cami bahçesinde arama yapma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçan F.U, polisin operasyonuyla yakalandı. İfadesi alınan F.U., adliyeye sevk edildi.

Antalya'da arama bahanesiyle aldığı telefonu çalan şüpheli yakalandı
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HIRSIZLIK olayı önceci gün Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için geldiği camide abdestini aldıktan sonra beklemeye başlayan Sabri Yılmaz'ın yanına gelen F.U., telefonundan bir yakınını aramak istediğini belirti. Yılmaz, F.U'nun isteği üzerine yardımcı olmak için telefonu verdi. Telefonu alan F.U. kaçmaya başladı. İhbarın ardından harekete geçen Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri F.U'yu yakaladı. Ele geçirilen telefon Yılmaz'a teslim edilirken, ifadesi alınan F.U. adliyeye sevk edildi.

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