Antalya'da anne adayları için "Doğuma Hazırlık Kursu"

ANNE adayları hamilelik sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve bebeğin bakımına dair pek çok sorunun yanıtını arıyor. 40 hafta süren hamilelik yolculuğunda, anne adaylarının bilinçli ve mutlu bir hamilelik dönemi geçirmeleri anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Bebek sahibi olacak çiftler uzman doktorlardan öğrenecekleri bilgiler ışığında bilinçli bir hamilelik süreci yaşayarak, yaşamsal önem taşıyan bazı sorunların da önüne geçebiliyor. Bu telaşlı günlerin stresini azaltmak için Medstar Topçular Hastanesi Kasım ayında “Doğuma Hazırlık Kursu” düzenliyor.



Anne adaylarının merak ettiği her konu anlatılıyor

Hastane tarafından 16, 23 ve 30 Kasım tarihlerinde 13.00-15.00 arasında bir otelde düzenlenecek olan kursta, hamilelik ve bebek bakımı hakkında merak edilen tüm konular alanında uzman doktorlar tarafından anlatılıyor. İlk hafta düzenlenecek kursta “Gebelik Takibi ve Doğum”, “Gebelik Öncesi Beslenme ve İdeal Kilo” ve “Doğumda Ağrı Yönetimi” konuları üzerinde duruluyor.



İsteyen anne adaylarına suda doğum seçeneği

Doğuma Hazırlık kursunun ikinci haftasında “Doğumda Rahatlatıcı Teknikler ve Suda Doğum”, “Yenidoğan Yoğun Bakım Neden Önemlidir?” ve “Doğumhanede Bizi Neler Bekliyor?” konuları yer alırken son haftada ise “Doğumda Doğru Nefes ve Gevşeme Teknikleri”, “Bebeğim ve Aklımdaki Sorular” ve “Bebek Bakımı ile İlgili Pratik Bilgiler” başlıkları işleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenen doğuma hazırlık kursuna katılanlara özel avantajlar da sunuluyor.