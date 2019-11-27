banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Antalya'da ana caddelerdeki bisiklet yolları kaldırıldı

Antalya kent merkezinde kullanılan bisiklet yollarının bir kısmı, güzergahları doğru olmadığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile kaldırdı.

ANTALYA 27.11.2019, 11:00
Antalya'da ana caddelerdeki bisiklet yolları kaldırıldı
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı- Muratpaşa Lara arasında yapılan 28 kilometrelik bisiklet yolunun Atatürk, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerindeki bölümleri kaldırıldı. UKOME'nin aldığı karara göre bisiklet yollarının güzergahlarının doğru olmadığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, yolların kaldırıldığı noktalarda karma kullanım için çalışmalar yapacağını duyurdu.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkan Vekili Nurettin Tonguç, yapılan bisiklet yollarının güzergahlarının doğru olmadığını söyledi.Bu nedenle UKOME genel kurulunda alınan kararla Atatürk, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerindeki bisiklet yollarının kaldırıldığını kaydeden Tonguç, "Bu noktalarda yapılan bisiklet yollarının güzergahları doğru değildi. Bisiklet yolu trafik akışının tersine doğru devam ediyordu. Bu durumda da olası bir kaza kaçınılmaz. Araç sürücüleri ile bisiklet sürücüleri çoğu noktada karşı karşıya geliyordu. Bundan sonra bu noktalarda karma kullanım için çalışmalar yapacağız. Trafik kanununda bisikletin zaten yeri var. Biz bu noktalarda uyarı levhalarıyla ve gerekli düzenlemelerle bisikletlilerin fark edilmesi için çalışacağız. Diğer noktalardaki bisiklet yollarının kullanımı devam edecek" dedi.Bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki gösteren Antalya Bisiklet Sevenler Grubu yöneticisi Alpaslan Coşkunoğlu, "Yeni bir bisiklet yolu yapılmadan mevcut yolun kaldırılmasına şaşırdık. Ulaştırma Daire Başkan Vekili Nurettin Tonguç aynı zamanda Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi. Kendisiyle görüştük. Bize bisiklet yolunun gereksiz ve tehlikeli olduğunu, bu caddeler üzerinde alternatif bir bisiklet yolu yapılmayacağı bilgisini verdi" diye konuştu.Bisiklet yollarını geri istediklerini belirten Coşkunoğlu, “Böylesine çağ dışı bir karara kesinlikle karşı olduğumuzu net şekilde bildirmek istiyoruz. Gelişmiş ülkeler sporu özendirecek şekilde bisiklet yollarını desteklerken, bisiklet yolunun kaldırılmasını kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.

#Antalya #ana cadde #bisiklet yolları #ukome #Antalya Büyükşehir Belediyesi #antalya haber
Yorumlar (0)
17°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 27 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:41
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545