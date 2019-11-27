Antalya'da ana caddelerdeki bisiklet yolları kaldırıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı- Muratpaşa Lara arasında yapılan 28 kilometrelik bisiklet yolunun Atatürk, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerindeki bölümleri kaldırıldı. UKOME'nin aldığı karara göre bisiklet yollarının güzergahlarının doğru olmadığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, yolların kaldırıldığı noktalarda karma kullanım için çalışmalar yapacağını duyurdu.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkan Vekili Nurettin Tonguç, yapılan bisiklet yollarının güzergahlarının doğru olmadığını söyledi.Bu nedenle UKOME genel kurulunda alınan kararla Atatürk, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerindeki bisiklet yollarının kaldırıldığını kaydeden Tonguç, "Bu noktalarda yapılan bisiklet yollarının güzergahları doğru değildi. Bisiklet yolu trafik akışının tersine doğru devam ediyordu. Bu durumda da olası bir kaza kaçınılmaz. Araç sürücüleri ile bisiklet sürücüleri çoğu noktada karşı karşıya geliyordu. Bundan sonra bu noktalarda karma kullanım için çalışmalar yapacağız. Trafik kanununda bisikletin zaten yeri var. Biz bu noktalarda uyarı levhalarıyla ve gerekli düzenlemelerle bisikletlilerin fark edilmesi için çalışacağız. Diğer noktalardaki bisiklet yollarının kullanımı devam edecek" dedi.Bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki gösteren Antalya Bisiklet Sevenler Grubu yöneticisi Alpaslan Coşkunoğlu, "Yeni bir bisiklet yolu yapılmadan mevcut yolun kaldırılmasına şaşırdık. Ulaştırma Daire Başkan Vekili Nurettin Tonguç aynı zamanda Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi. Kendisiyle görüştük. Bize bisiklet yolunun gereksiz ve tehlikeli olduğunu, bu caddeler üzerinde alternatif bir bisiklet yolu yapılmayacağı bilgisini verdi" diye konuştu.Bisiklet yollarını geri istediklerini belirten Coşkunoğlu, “Böylesine çağ dışı bir karara kesinlikle karşı olduğumuzu net şekilde bildirmek istiyoruz. Gelişmiş ülkeler sporu özendirecek şekilde bisiklet yollarını desteklerken, bisiklet yolunun kaldırılmasını kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.