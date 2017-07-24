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Antalya'da akılalmaz olay! Yemekte ağabeyini öldürüp, kayıplara karıştı

50 yaşındaki Ali Alkan yemek yediği sırada, 44 yaşındaki kardeşi tarafından göğsüne pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin, bir süre önce çıkan kardeş kavgasından kaynaklandığı düşünülüyor

Antalya'da akılalmaz olay! Yemekte ağabeyini öldürüp, kayıplara karıştı

50 yaşındaki Ali Alkan yemek yediği sırada, 44 yaşındaki kardeşi tarafından göğsüne pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin, bir süre önce çıkan kardeş kavgasından kaynaklandığı düşünülüyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:57
Antalya'da akılalmaz olay! Yemekte ağabeyini öldürüp, kayıplara karıştı
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ANTALYA'DA 50 yaşındaki  Ali Alkan, yemek yediği sırada kardeşi 44 yaşındaki  Mustafa Alkan tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Cinayet gece geç saatlerde, Aksu ilçesi  Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi.  Mustafa Alkan, evde yemek yiyen ağabeyi  Ali Alkan'a av tüfeğiyle ateş etti. Göğüs bölgesinden vurulan  Ali Alkan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI KARDEŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Ali Alkan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken  Mustafa Alkan kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri,  Mustafa Alkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA EDEN KARDEŞLERİNİ AYIRMIŞTI

Ali Alkan'ın, bir süre önce kavga eden kardeşleri Mustafa ile Ahmet'in arasına girdiği, bu yüzden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinayet
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