Antalya'da akılalmaz olay! Yemekte ağabeyini öldürüp, kayıplara karıştı

ANTALYA'DA 50 yaşındaki Ali Alkan, yemek yediği sırada kardeşi 44 yaşındaki Mustafa Alkan tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN VURDU
Cinayet gece geç saatlerde, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Alkan, evde yemek yiyen ağabeyi Ali Alkan'a av tüfeğiyle ateş etti. Göğüs bölgesinden vurulan Ali Alkan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI KARDEŞ KAYIPLARA KARIŞTI
Ali Alkan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken Mustafa Alkan kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Mustafa Alkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
KAVGA EDEN KARDEŞLERİNİ AYIRMIŞTI
Ali Alkan'ın, bir süre önce kavga eden kardeşleri Mustafa ile Ahmet'in arasına girdiği, bu yüzden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
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