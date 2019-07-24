Antalya'da AK Parti depremi! İlçe başkanı istifa etti

AK Parti Demre İlçe Başkanı Ünal Arıkan, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Arıkan istifasını AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a verdi. Ünal Arıkan, 30 Eylül 2017 tarihinde yapılan Demre İlçe Kongresi'nde tek aday olarak katıldığı seçimde, ilçe başkanlığına seçilmişti. Arıkan'ın yerine geçici olarak İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Koparıcı atandı. 2 çocuk babası Ünal Arıkan (45), "3 yıldır onurla yürüttüğüm AK Parti Demre İlçe Başkanlığı'ndan işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ettim. Seracılık, Demre ve Antalya'da zirai ilaç bayii dükkanlarım var. Önce genel, sonra yerel seçimler nedeniyle işlerim çok aksadı. İşlerime öncelik vermek için görevimden istifa ettim. AK Parti üyesi olarak siyasi yaşamıma devam edeceğim" dedi.