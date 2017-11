Antalya'da ağaç katliamına kızdı Erdoğan'a mektup yazdı

ISPARTA'DA yaşayan çevreci 15 Temmuz gazisi Mahmut Aksu, Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren mermer ocağının ağaç katliamı yapıldığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere dilekçe yazdı. Erdoğan'a yazdığı dilekçede kendisinin öldürüleceğini öne süren Aksu, “Sayın Cumhurbaşkanım, eninde sonunda beni de Antalya’da öldürülen Sayın Ali Ulvi Büyüknohutçu ve değerli eşi gibi öldürecekler bunu not edin. Ama ben rabbime kavuşmaktan orada bu kanunsuzlarla hesaplaşmak için beklemekten korkmayacağım. Bir daha bu vekiller için meydana çıkar, tek bir kurşun sıkar, tankların altında ezilirsem hem bu dünya, hem ahiret bana zehir olsun” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören köyünde faaliyet gösteren Bonamer Mermer ve Demirçelik San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait mermer ocağının ağaç katliamı yaptığını ve tohum meşcere sahasına moloz döktüğünü öne süren Mahmut Aksu, durumu dilekçelerle yetkililere bildirdi. Ancak Antalya ve Isparta sınırında bulunan mermer ocağıyla ilgili şikayeti iki ayrı ilin yetkilileri tarafından birbirine havale edilince çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dilekçe yazmakta bulan yaşam savunucusu Aksu, “Sayın Cumhurbaşkanım, eninde sonunda beni de Antalya’da öldürülen Sayın Ali Ulvi Büyüknohutçu ve değerli eşi gibi öldürecekler bunu not edin. Ama ben rabbime kavuşmaktan orada bu kanunsuzlarla hesaplaşmak için beklemekten korkmayacağım. Bir daha bu vekiller için meydana çıkar, tek bir kurşun sıkar, tankların altında ezilirsem hem bu dünya, hem ahiret bana zehir olsun” ifadelerini kullandı.

Hukuk mücadelesi veriyor

Isparta’da yaşayan doğa savaşçısı Mahmut Aksu, yıllardır doğduğu köy olan Çandır ve çevresindeki mermer ocaklarının yarattığı doğa katliamlarına karşı hukuk mücadelesi veriyor. Açtığı pek çok davayı kazanan Aksu, mermer ocaklarının ruhsat sahaları içinde kalan birçok arkeolojik alanın da tescil edilerek korunmasını sağladı. Son olarak Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören köyünde 5 yıldır faaliyet gösteren Bonamer Mermer ve Demir çelik San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait mermer ocağının ağaç katliamı yaptığını ve tohum meşceresi olarak ayrılan alana pasa (moloz) döktüğünü öne süren Mahmut Aksu, bununla ilgili Antalya ve Isparta’ki orman bölge müdürlüklerine birer dilekçeyle başvurarak alanın denetlenmesini talep etti.

Antalya ve Isparta'daki yetkililere başvurdu sonuç alamadı

Mermer şirketinin eski Tarım Bakanı Faruk Çelik’in yakınlarına ait olduğunu ileri süren Aksu, dilekçesinde ayrıca bölgedeki tarım alanlarının da zarar gördüğünü belirtti. Aksu’nun dilekçesine yanıt veren Isparta Orman Müdürlüğü, söz konusu mermer ocağında inceleme yapıldığını belirterek, mevzuat dışında bir uygulamanın bulunmadığını bildirdi. Mahmut Aksu’nun dilekçesine yanıt veren Serik Orman İşletme Müdürlüğü de mermer ocağının ormanlara ve tarım alanlarına bir zarar vermediğini belirterek, söz konusu faaliyetin izin alınan sahalar içerisinde yapıldığını bildirdi.