Antalya'da 77 yaşındaki bir kişi falezlerde intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ Oğuz A.'nın atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Oğuz A'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha sonra üzerindeki elbiselerinden bir kısmını çıkarıp parktaki masaya bırakan yaşlı adam, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atladı.

ANTALYA Muratpaşa ilçesinde 77 yaşındaki bir adam intihar etti.

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