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Antalya'da 7 milyonluk dolandırıcılık emlakçı sayesinde ortaya çıktı

Antalya’da 7 milyon değerindeki arsaları dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla satılan Mustafa Taşkın, şüphelilerin belirlenmesine rağmen 1.5 yıldır arsalarını geri alamadıklarından yakındı. Arsanın değerini bilen bir emlakçı arkadaşının ’Arsayı neden ucuza satıyorsunuz’ sorusuyla dolandırıcıların ağına düştüklerini anlayıp harekete geçen Taşkın, bir işlem yaptıramadığı arsasına şimdi sadece uzaktan bakabiliyor

Antalya'da 7 milyonluk dolandırıcılık emlakçı sayesinde ortaya çıktı

Antalya’da 7 milyon değerindeki arsaları dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla satılan Mustafa Taşkın, şüphelilerin belirlenmesine rağmen 1.5 yıldır arsalarını geri alamadıklarından yakındı. Arsanın değerini bilen bir emlakçı arkadaşının ’Arsayı neden ucuza satıyorsunuz’ sorusuyla dolandırıcıların ağına düştüklerini anlayıp harekete geçen Taşkın, bir işlem yaptıramadığı arsasına şimdi sadece uzaktan bakabiliyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:42
Antalya'da 7 milyonluk dolandırıcılık emlakçı sayesinde ortaya çıktı
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MÜTEAHHİTLİK yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Mustafa Taşkın, Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde Almanya’da yaşayan babası Hüseyin Taşkın’a ait 6 dönümlük arsanın piyasanın altında bir değerle satışa çıkarıldığını emlakçı bir arkadaşından öğrendi. Frankfurt’ta yaşayan babası Hüseyin Taşkın ve ağabeyi Burhan Taşkın’ın araziyi satışa çıkarmadığını öğrenen Mustafa Taşkın, gayrimenkullerinin sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılar tarafından satışa çıkarılmış olabileceğini düşündü. Babası ve ağabeyi Antalya’ya gelen Taşkın, ailesi gerekli mercilere yazılı ve sözlü ifadelerini vererek ortada bir dolandırıcılık olayının olduğunu bildirdi.

"Babam ve kardeşim yıllardır Türkiye’ye gelmiyor"

Durumu polis ve savcılığa aktardığını ifade eden Taşkın, "Evraklar incelendiğinde Almanya’da olan babam Hüseyin Taşkın, yanında yaşayan ve 8 yıldır Türkiye’ye gelmeyen kardeşim Burhan’a satış yetkisi vermiş. Kardeşim de tarlayı 400 yüz bin lira taksitle bir milyon 200 bin liraya başkasına satmış gözüküyordu. Ancak imzalar sahte çıktı. Kardeşimin resminin yerinde ise başka birinin resminin olduğunu gördük. Bu işlemleri de noterden yapmış gözüküyorlardı. Hemen satış işlemini durdurduk. Kardeşim Burhan Türkiye’ye gelerek kendisinin böyle bir işlem yapmadığını polis ve adli mercilere söyledi" diye konuştu.

"Emlakçımız söyledi"

Milyonluk arsalarının dolandırıcıların elinden son anda kurtarılmasını emlakçılarına borçlu olduğunu ifade eden Mustafa Taşkın, "2016 yılında emlakçı arkadaşım kendisini arayarak arsamı neden ucuza sattığımı sordu. Arsamızı satmadığımızı ama fiyatının 7 milyon olduğunu söyledim. Emlakçı arkadaşım bana arazimin 1 milyon 250 bin TL’ye satılmış, 1.5 milyona başka birinde daha satılmak üzere olduğunu söyledi. O emlakçı arkadaşım arazimin fiyatını biliyordu, arazimin böyle ucuza satılma girişimi içinde olduğunu öğrenince bir dolandırıcılık olduğunu sezmiş. Hemen Tapu’ya gittim. Alıcı ile görüştüm. Alıcı bana, ’ağabeyin ve baban bu işi senden gizli tutmuş olamaz mı?’ dedi. Öyle bir durumun olmadığını, babamın ağabeyime vekalet verecek olsa Burdur’daki noterde neden vekalet versin, Almanya’daki konsoloslukta da verebilirdi dedim" dedi.

"Geri alamayabilirdik"

Aile bağlarının güçlü olduğunu ve hiçbir kardeşinin babasından habersiz iş yapmadığını dile getiren Mustafa Taşkın, "Tapudaki kardeşimin yerine geçen kişinin kamera kayıtları var. Eşkal belli, ağabeyimin yerine geçen kişi belli. Aradan 1.5 yıl geçti ama süreçte bir gelişme olmadı. Arsamız 6 bin 32 metrekare ve 7 ile 8 milyon TL değeri var. Arsanın satışına tedbir koydurduk ama tapumuzu geri alamadık. Arsamın geri gelmesini suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Emlakçı arkadaşım beni aramasaydı, arsa birkaç el değiştirmiş olacaktı ve artık geri almamız çok zorlaşacaktı. Tüm emeğimiz boşa gidecekti" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEmlakçiDolandırıcılıkMustafa Taşkın
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