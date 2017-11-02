Antalya'da 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi için referanduma gidiliyor

TÜREL, projeyle ilgili 5 Kasım’da referandum yapılacağını da belirterek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Başkan Menderes Türel, 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi referandumuyla ilgili Kepez’in Varsak, Ayanoğlu, Fevzi Çakmak, Karşıyaka ve Demirel mahallelerini kapsayan bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kepez’in kaderinin değiştiğini belirten Türel, “Kepezimizin, Varsağımızın, Ayanoğlu, Fevzi Çakmak Mahallemizin, Demirel Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, hangi birini saysam hepsinin adeta kaderi değişiyor. 2004’te daha belediye başkanı seçilmeden önce söylediğim bir söz vardı. ‘Kepeze Antalya’nın arka bahçesi diyorlar ama Kepez Antalya’nın ön bahçesi olacak’ demiştim. Şükürler olsun bunu görmeye başladık. Dünyanın en çağdaş toplu ulaşım sistemi Kepeze ulaşıyor. Alt geçitli kavşaklarımız, yollarımız, adeta Kepez makus talihini yeniyor, farklı bir noktaya taşınıyor. Hemen arkamızdan geçen ve Korkuteli kavşağına bağlanacak olan bulvarımız, bizi doğruca Havaalanı kavşağına götürecek. 100 trilyonun üzerinden bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah 2019 Martına kadar, seçimlere kadar yetiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Antalya’nın ilk dört katlı kavşağı”

Kepez’e dört katlı kavşak kazandırdıklarını belirten Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Varsak’a geliyorken Kızılırmak-Yeşilırmak caddeleri, Gazi Bulvarını yer altından geçecek. Kızılırmak -Yeşilırmak bağlantısını artık yer altından yapacağız ve hiç bir duraksama olmadan Sakarya Bulvarına sola dönüş yapılabilecek. Antalya’nın en büyük ve ilk dört katlı kavşağı yine Kepezimize hizmet edecek. Sene başında hizmetinize sunmuş olacağız.”

“Kepez’in en büyük yatırımı”

Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi’nin Kepez’in tarihi boyunca gördüğü en büyük yatırım olacağını belirten Başkan Menderes Türel, “Yaklaşık 150 milyon Euro’luk bir maliyeti var. 700 milyon liraya yakın bir yatırım. Eski parayla neredeyse 1 katrilyon. Bu yatırımı da gerçekleştirdiğimizde artık Kepez çok farklı olacak” dedi.

“Ev ve işyerlerini değeri artacak”

Raylı sistemin ulaşımı rahatlatmanın yanında geçtiği güzergahtaki bölgelerin değerine değer kattığını anlatan Türel, “Raylı sistem güzergahı üzerindeki ve yakınındaki cadde ve sokaklardaki konutların iş yerlerinin değeri iki, üç, dört misli artıyor. Bu dünyada böyle. Belki şimdiden bile yapılacak lafı ile artmaya başlamıştır. Böylece buralardaki mülkiyetlerimizin değeri artacak Kepez’de zenginleşecek. Bu yatırım Antalyalı esnafın cebine girecek, kasasına girecek, geliri artacak. Bu da işin farklı boyutu” ifadelerini kullandı.

Varsak’tan müze’ye kadar devam edecek

Başkan Menderes Türel, toplam 23 kilometrelik 3’üncü etapla ilgili şu bilgileri verdi: “Varsak eski belediye binasından başlayan hatla dosdoğru Süleyman Demirel Bulvarına kadar geliyoruz. Buradan Kepez Belediyemizin hemen yanı başından Sakarya Bulvarına dönüyoruz. Otogar kavşağında yer altına giriyoruz ve Dumlupınar Bulvarı dediğimiz üniversite istikametine geçiyoruz. Tıp fakültesi, üniversite kampüsünün oradan sola Meltem’e ve Uygulama Araştırma Hastanesine dönüyoruz. Oradan da müzeye kadar hattımız devam ediyor ve nostalji hattı ile eski birleşiyor. Nostalji hattını da artık tek hat üzerinden gelen giden değil iki ayrı hatta gidiş geliş bir tramvay hattı olarak düzenliyoruz. Yeni vagonları ile o hattı da tamamen modernize ediyoruz.”

‘Evet’ çıkarsa ilk kazma yılsonunda vuruluyor

Başkan Türel konuşmasına şöyle devam etti: “Meydan-Kepezaltı, Meydan-Havaalanı-Aksu etapları zaten faaliyette. 3’üncü etap da bittiğinde Varsak’tan bindiğinizde en fazla bir aktarma ile ver elini otogar, üniversite, adliye, araştırma uygulama hastanesi, Işıklar Kalekapısı, Havaalanı Aksu, ver elini Kepez, istediğiniz yere gidebileceksiniz. 23 km’lik bu hattımızla birlikte toplamda Antalya 55 km’lik bir raylı sistem ağına kavuşacak. İlk döneminde yaptığım 11 km’lik hat bir buçuk sende bitmişti ve dünya rekoruydu. İkinci dönemde 18 km’lik Meydan-Aksu-EXPO hattını kendi rekorumuz kırdık beş buçuk ayda tamamladık. Kendi dünya rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Bu uzunluktaki hatları dünyada bu kadar hızlı bu kadar çabuk yapan başka bir şehir, başka bir belediye yok. Şimdi yine inşallah 5 Kasım Pazar günü sandıkta evet dediğiniz takdirde yıl sonunda hemen kazmayı vurup inşaata başlayacağız. 2019 Mart’ından önce en kötü şartlarda Varsak’tan Akdeniz Üniversitesi’nin önüne kadar olan bölüm tamamlanmış olacak. Devamı da hemen seçimlerin arkasından yetişmediği takdirde tamamlanacak. Bu arada da üniversite ile müze arasında ücretsiz servis koyacağız. İki raylı sistem arasında aktarama yapmak isteyen vatandaşlarımızı da böylelikle istediği gibi diğer hatta taşımız olacağız.”

“Birlik beraberlikle oluyor”

Bu hizmetlerin hepsinin el ele, birlik ve beraberlikle yapıldığının altını çizen Türel, şunları aktardı: “Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, Dış İşleri Bakanımızın destekleri, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, belediyemizle, başta valimiz, yerel bürokrasi, Ankara bürokrasisi ile el ele vererek, gece gündüz çalışarak bunları başarıyoruz. Bunlar kolay olsaydı bizden önce de bunları yaparlardı. Görevi 2009’da devrettik 2014’e kadar bir tane bile kavşak yapamadılar. Biz onlar gibi yan gelip yatmıyoruz. Sizler bizi desteklemeseydiniz, göreve getirmeseydiniz belki hala bu hizmetler bekliyor olacaktık. Seçim kataloğumuzda 19 kavşak sözü vermiştik, elhamdülillah 28 kavşak yaptık. Bu hizmetlerin gerçek mimarları, gizli kahramanları sizlersiniz.”

Katılım çağrısı

Vatandaşları 5 Kasım’da sandıkta oy kullanmaya davet eden Başkan Menderes Türel, şöyle konuştu: “Bizim en büyük gücümüzün siz olduğunun teyyidi inşallah bu Pazar 5 Kasım’da sandık başında bir kez daha teyit edilecek. Güzel bir katılım bekliyoruz. İkinci Etap Raylı Sistem referandumuna 22 mahallede 8 bin 400 katılım olmuştu. Kepez’den daha fazlasını bekliyoruz. 8 bin 400 kişinin 98.42’si evet demişti. Kepez’in yüzde 99’dan aşağı olmaması lazım. Önemli olan katılmanız. Biz bu referandumu tam bir seçim disipliniyle yapıyoruz.

Ayanoğlu Mahallesi’nde Sakarya İlköğretim Okulu, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Şehit Kasım Esmer İlköğretim Okulu, Demirel Mahallesi’nde Ekrem Yazaroğlu İmam Hatip Lisesi, Varsak Karşıyaka’da da İsmail İltemir İlkokulu’nda sabah 08.30’dan 17.00’ye kadar oy kullanabileceksiniz. Seçmen listelerini seçim kurullarından alıyoruz. Aynı seçimlerdeki gibi sandık başına geliyorsunuz. Kimliğinizi ibraz ediyorsunuz, isminizin karşısını imzalıyorsunuz, gizli oy kabinlerinde oylarınızı atıyorsunuz. 17.00’den sonra sandıklar kapandığında herkesin önünde bir devlet memuru resmi görevli, muhtarımız veya azalarından biri ve bir sivil vatandaşımızdan oluşan sandık kurulu, herkesin önünde oyları açıyor, sayıyor ve sonucu zapta bağlıyor.”

Söz de karar da milletin

“Bizim yol haritamızı millet çizer” diyen Türel, “2014 seçiminden önce bu büyük projeleri halka soracağımı söylemiştim. İşte şimdi bunun gereğini yapıyorum. 2. Etabı halka sorduk, şimdi 3. Etabı da halka soruyoruz. Siz evet diyorsanız biz de diyoruz ki durmak yok yola devam. O zaman söz de karar da milletin. Evet’le raylı sistem Kepez’e hayırlı uğurlu olsun” şeklinde sözlerini tamamladı.