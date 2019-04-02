Antalya'da 3 gölete 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Korkuteli’nde bulunan Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba göletlerine 50 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Korkuteli İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, balık popülasyonunun artırılması için çalışma yürüttüklerini ifade ederek "Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl da proje kapsamında bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 50 bin adet pullu sazan yavrusunu, Sülekler, Bahçeyaka, Yesiloba mahallesinde bulunan göletlere bıraktık. Umarız popülasyon belli bir noktaya gelene kadar balıkların sayısını azaltacak olumsuz bir durum olmaz" dedi.



"En az bir kez üresin"

Balık stoklarının ve su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sazan balığının kullanıldığını ifade eden Çağırıcı Armut, "Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Göletlerimizi, derelerimizi balıklandırarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyoruz. İç sulardaki balık varlığını sürdürülebilmek için mevcut göl ve göletlerimizde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceğiz" diye konuştu. Özlem Çağırıcı Armut, göletlere bırakılan yavruların mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkan tanınmasını, amatör balıkçıların balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.