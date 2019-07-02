Antalya'da 22 ton biber taşıyan TIR devrildi

KAZADA dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Demre'den yüklediği 22 ton kapya biberi Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir salça fabrikasına götürmek üzere yola çıkan İdris Demirbaş'ın kullandığı 45 YB 0647 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan TIR şoförü İdris Demirbaş'a ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Demirbaş tedaviye alındı.
Kazada, TIR'da bulunan 22 ton biberin yaklaşık 10 tonu kullanılmayacak hale geldi. TIR'ın kaldırılması ve biberlerin toplanmasının ardından yol trafiğe açıldı.