Antalya'da 19 bin işletmede gıda denetimi

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın gıda güvenliği için denetim ve kontrollerin titizlikle devam ettiği kaydedildi. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın temel politikası 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir.Bu kapsamda 2019 yılı ilk 6 ayında il genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yeri faaliyet gösteren 18 bin 979 işyerinde denetim yapıldı ve 1400 numune incelenmiştir" denildi.