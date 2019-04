Antalya BŞB Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs mesajı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yayımladığı mesajda; “Sevgili İşçi ve Emekçi Kardeşlerim, Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’müz kutlu olsun. Emek ve alın teri en yüce, en kutsal değerdir. Bugüne kadar Antalya’mız için imza attığımız her eserin arkasında siz emekçi kardeşlerimizin alın terinin gücü var. ‘Ben değil biz’ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını siz değerli işçi ve emekçi kardeşlerimiz sayesinde aldık. Bundan sonraki süreçte de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız hizmetlerin arkasında emeğinizle, alın terinizle yine sizler olacaksınız. Şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik ve beraberlik günüdür. Haksızlıkların yaşanmadığı, ezilenin olmadığı, emeğin sömürülmediği hak, hukuk ve adaletin üstünlüğünün yaşandığı güzel günler hepimizin ortak arzusudur. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerim eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve tüm dünyada egemen kılacak yegâne güçtür. Emeği ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla Antalyamızı yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnsana değer vererek, emeğe saygı duyarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve koşulda tüm çalışma arkadaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tüm işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diliyorum. Güzel günlerin yakın olduğu umuduyla başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Hep birlikte Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetin ışığında nice güzel günler bizlerin olsun.” ifadelerini kullandı.