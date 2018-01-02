Antalya BŞB 2017’de 1600 çiftin nikâhını kıydı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2017 yılında nikah kıydıran çiftlerin yoğunluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda 2017 yılı içerisinde 1600 çift nikah masasına oturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 33 çiftin nikahı kıyarak evlilik kurumunu taçlandırdı.

217 Yabancı gelin ve damat

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda özel günlere ev sahipliği yapan şık nikâh salonu çiftlere ve konuklara mutlu günlerinde rahat ve konforlu bir ortam sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Memurluğu geçen yıl yabancı vatandaşlara yönelik evlilik işlemlerinde de büyük ilgi gördü. Aralarında Küba, Tayvan ve Brezilya uyruklu 172 gelin ile Filistin, Alman, Mısırlı, Nijeryalı ve Kanadalı olmak üzere toplam 15 yabancı damat da nikâh masasına oturdu. Ayrıca 30 yabancı çift de tatil için geldikleri Antalya’da evlenmeyi tercih etti. En yaşlı damat ise, Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde yaşayan 82 yaşındaki bir vatandaş oldu.

Özel günlerde “evet” dediler

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çok sayıda çift 07.07.2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonu’nun yolunu tuttu. 43 çift, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçerek ömür boyu mutluluk için "Evet" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler de, aylar öncesinden randevu alarak Büyükşehir Belediyesi nikah dairesine akın etti. Bu özel günde 14 çift, nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi.