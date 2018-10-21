Antalya Barosu başkanı Polat Balkan oldu

ANTALYA Barosu olağan genel kurulunda mevcut başkan Polat Balkan ve yönetimi, ikinci kez baro yönetiminin başına geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4 bin 136 kayıtlı avukatla Türkiye'nin dördüncü büyük barosu olan Antalya Barosu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince olağan genel kurulunu yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen ve 414 salt çoğunluğun sağlandığı kongrede, mevcut başkan Polat Balkan, Can Ercan ve Makbule Tanış, yeni dönemin baro başkanlığı için yarıştı. Sabah saatlerinde başlayıp saat 17.00'de biten oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. Yaklaşık 2.5 saatin sonunda 20 sandıktaki oy dağılımları da belli oldu. Mevcut başkan Polat Balkan 1184 oy alırken, Can Ercan 920, seçimlerdeki tek kadın aday Makbule Tanış ise 419 oy aldı. Yeniden baro başkanı seçilen Polat Balkan'ın listesinde Hidayet Canruh, Feden Şengün Coşkun, Ahmet Delikanlı, Evrim Ercan, Mehmet Fettahoğlu, Özhan Karazeybek, Cenk Soyer, Çağlar Şener, Lider Tanrıkulu, Metin Acar yer aldı. Her 3 başkan adayının da listesinde yer alan Alanyalı avukat Ahmet Delikanlı’nın yönetime girip giremeyeceği ise yönetim kurulu oy sayımın ardından belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 19:46