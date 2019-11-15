Antalya Akvaryum'dan Öğretmenler Günü hediyesi

ANTALYA Akvaryum İşletme Müdürü İsmail Arık, 16-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin akvaryumu ücretsiz gezebileceğini söyledi. Aynı zamanda öğretmenlerin yanında gelen 3 yakının da yüzde 50 indirimden yararlanacağını kaydeden Arık, "Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, Antalya Akvaryum'un resmi internet sitesine girerek kayıt yaptırabilir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yönelik kampanya yapmak istedik. Kampanya tarihleri içinde ve öncesi web sitemize kayıt yaptıran öğretmenler kampanya süresince akvaryumu ücretsiz gezebilecek" diye konuştu. Kampanya dahilinde XD Cinema ve Flying Carpet bölümleri de öğretmenler dahil herkese yüzde 50 indirimli olacak.