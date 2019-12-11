Antalya, 202 Mavi Bayraklı plaja sahip

İL Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Mavi Bayraklı plajlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mavi Bayrak’ın, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olduğunu belirten Hülür, “Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma ve güvenliğe sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Plajlar için 33 kriter mevcuttur. Marinalar için deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik göstermektedir. 2007 yılından bu yana yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yönetimi olmak üzere sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır” dedi.30’u Avrupa’da olmak üzere, 49 ülkede Mavi Bayrak programının uygulandığını ifade eden Hülür, Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluşun Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) olduğunu söyledi.



"Antalya'da 202 tane Mavi Bayraklı plaj var"

Bu yıl Türkiye’de 463 Mavi Bayrak ödüllü plaj bulunduğunu kaydeden Ünal Hülür, şu ifadeleri kullandı: “Antalya sahip olduğu 202 adet Mavi Bayraklı plaj ile dünyada en fazla Mavi Bayraklı plaj bulunan şehirdir. İlimizde Mavi Bayrak denetimleri TÜRÇEV, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan İl Mavi Bayrak Komisyonu tarafından Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır. 2019 yılında Antalya’da 422 plaj denetimi gerçekleştirilmiştir”Mavi Bayrak ödülünü belirleyen en önemli kriterlerden birinin yüzme suyu analizlerinin uygunluğu olduğunu dile getiren Hülür, “Mavi Bayrak, uluslararası niteliği ile de turizm açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü tatil yapmak için bilmediği, yeni tanıyacağı bir yere giderken, insanların uluslararası garanti içeren ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması kolay olmaktadır. ‘Mavi Bayrak’ bu nedenle güçlü bir turizm iletişim aracıdır. Mavi Bayrak almak için belediyeler kanalizasyon ve arıtma tesislerini olanaklarını iyileştirmekte, karadan denize ulaşan her türlü kirli akıntı ve denizden kıyıya vuran kirliliklere engel olmakta ve bu şekilde kıyılarda sürdürülebilirliğin sağlanmasına çalışmaktadır. İlimizde bulunan ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve plaj işletmecilerinin gerekli hassasiyeti göstererek mavi bayrak sayısının daha da arttırılması için gerekli çalışmaları yapmaları büyük önem arz etmektedir” dedi.