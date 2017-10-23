Antalya 2019’da kesintisiz ulaşıma ulaşacak

KARAYOLLARI Antalya Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Antalya’da yapılacak 46 proje için bugüne kadar 1.8 milyarlık harcama yapıldığını açıkladı. Çobanoğlu sadece Antalya merkezde 618 milyon liralık yatırım yapıldığını bu rakamın yıl sonuna kadar 1.9 milyar liraya ulaşacağını kaydetti.

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DÖSİAD) haftalık toplantısına katılan Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu Antalya’da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili işadamlarını bilgilendirdi.

"4 kavşak yıl sonuna kadar açılacak"

Kepez Kavşağı ile Çubukbeli arasında 8 adet köprülü kavşak yapacaklarını belirten Çobanoğlu, kavşaklardan birçoğunun inşaatının devam ettiğini, 4 kavşağın da yıl sonu itibariyle tamamlanarak trafiğe açılacağını söyledi.

Tamamlanan iki köprülü kavşakta aydınlatma çalışmalarına başladıklarını aktaran Çobanoğlu, SİT alanları ile ilgili geciken Kepez ve Korkuteli kavşaklarında yapım çalışmalarına da en kısa zamanda başlayacaklarını müjdeledi.

"Çubuk beli tünel hariç 2018’de tamamlanacak"

Planlanan kavşakların 2018 Haziran’da trafiğe açılacağını vurgulayan Çobanoğlu, Çubukbeli tünelinde yapım çalışmalarının devam ettiğin de belirterek şöyle konuştu:” Çubukbeli projesi 2018 yılı içerisinde tünel bölümü hariç tamamlanacak. Tünel 2020 yılında açılacak. 400 milyon liralık yatırımla yapılan Çubukbeli için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor.”

"Duraliler,Uncalı,Sanayi,Kepez kavşaklarında imar sorunu bitiyor"

Trafik sıkışıklığı yaşanan Duraliler, Uncalı, Sanayi ve Kepez kavşaklarında imarla ilgili çalışmalarını yıl sonuna kadar bitirileceğini ardından hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Arif Çobanoğlu, hedeflerinin kesintisiz bir ulaşım olduğunun altını çizdi.

"2019’da kesintisiz ulaşıma ulaşılacak"

Liman’a eskiden 40 dakikada ulaşılırken, bugün Batı Çevre yoluyla 10 dakikada gidildiğine dikkati çeken Çobanoğlu, trafiğin sıkıştığı serbest bölge kavşağının Kemer yolu ihalesi içerisinde yapılacağını ve böylece 2019’da Antalya’da hedefledikleri kesintisiz ulaşıma kavuşacaklarını söyledi.

"Alacabel’in maliyeti 977 milyon lira"

Antalya-Konya arasındaki Alacabel sıkıntısını giderecek olan proje için de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çobanoğlu,“ Bu yol üzerinde Konya bölgesiyle ortak çalışma yapıyoruz. Alacabel Tüneli 7300 metre, kazı inşaatının 2300 metresi tamamlandı. Biz de Akseki ayrımına kadar tüm yolu ihale ettik. Orman ve sit alanlarında izin nedeniyle gecikme oldu. Burada 3600 metrelik tünel inşaatımız var. 2018 yılında Manavgat ayrımından Murtiçi kesimine kadar devam edecek bu büyük projenin bedeli 977 milyon lira.”dedi.

"Antalya yatırımda ilk 5’te"

Yatırım bazında Antalya’nın ilk 5’te olduğunu ifade eden Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, “Bir ülke tünel inşaatlarına başladığında ulaşım sorununu kökten halletmeye başlamış demektir. Mühendislik dilinde bu böyle değerlendirilir. Her ülke öyle kolay kolay tünel işine girmez. Maliyetli bir yapıdır ama en emniyetli projelerdir. Akdeniz sahil yolunda, Burdur ve Konya yolundaki tünel inşaatlarını göz önüne aldığınız zaman bizim ulaşım sorununu halletmeye niyetli olduğumuzu görürsünüz” diye konuştu.

"Manavgat 3 dakikada geçilecek"

Antalya’da yapımına devam edilen 27 kilometre tünel olduğunu dile getiren Çobanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “İbradı, Akseki, Gazipaşa, Çubukbeli’nde bu çalışmalar devam ediyor. Manavgat’ta yapımı devam eden 2 kavşak yıl sonunda açılacak. Eskiden 15 dakikada geçilen Manavgat’ın artık 3 dakikada geçileceğini söyleyebiliriz. Manavgat kavşaklarında 4 bin metre viyadük ve köprülerde 27 kilometre kiriş var. Bu yıl Antalya’da 14 bin adet kiriş kullandık. Bu projeler sadece sürücülere değil aynı zamanda sanayiye, esnafa da önemli katkılar sunuyor.”

Toplantının sonunda DÖSİAD Başkanı Gencer, katılımlarından dolayı, Arif Çobanoğlu’na plaket takdim etti.

