ANSİAD Başkanı Kan görevden alındı

ANSİAD'ın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında sürpriz bir karar alındı. ANSİAD Başkanı Sadi Kan, yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevinden alındı. Yerine ise yönetim kurulu üyelerinden Akın Akay Akıncı getirildi. ANSİAD'ın mevcut yönetim kurulu yaklaşık 1.5 yıl önce yapılan olağan genel kurulla göreve gelmiş, Sadi Kan başkan seçilmişti. Uzun süredir yönetim kurulu üyelerinin birçoğuyla anlaşmazlıklar yaşadığı belirtilen Sadi Kan'ın, dün itibariyle yönetim kurulu kararıyla bu görevine son verildi.