ANSİAD Başkanı Kan görevden alındı

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, yönetim kurulu tarafından görevden alındı.

ANSİAD Başkanı Kan görevden alındı
banner404

ANSİAD'ın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında sürpriz bir karar alındı. ANSİAD Başkanı Sadi Kan, yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevinden alındı. Yerine ise yönetim kurulu üyelerinden Akın Akay Akıncı getirildi. ANSİAD'ın mevcut yönetim kurulu yaklaşık 1.5 yıl önce yapılan olağan genel kurulla göreve gelmiş, Sadi Kan başkan seçilmişti. Uzun süredir yönetim kurulu üyelerinin birçoğuyla anlaşmazlıklar yaşadığı belirtilen Sadi Kan'ın, dün itibariyle yönetim kurulu kararıyla bu görevine son verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kızdığı arkadaşını 'telefonumu gasbetti'...
Kızdığı arkadaşını 'telefonumu gasbetti'...
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472