Annesinin anısına sergi açtı

AYDIN Kanza Sanat Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ile ressam Sezen Dağlı kesti. Sergilenen eserleri inceleyen Kaçmaz, "Anlamlı bir sergide muhteşem sanat eserlerini görmekten mutlu oldum" dedi. Bir mimarlık ofisinden proje çizimcisi olarak emekli olan Sezen Dağlı, resim sanatıyla çocukluk yıllarında tanıştığını, resim atölyelerinde ders aldığını, gençlik yıllarında kendisini geliştirdiğini, çizim yeteneğinden dolayı da mimarların yanında çizimci olarak çalıştığını anlattı.Resmin yanında kumaş boyama sanatıyla da uğraşan Sezen Dağlı, "Emeklilik sonrası hayallerim gerçek oldu. Bir elimde boya paleti, bir elimde fırçamla gece-gündüz demeden tuval karşısında resim çalışıyorum, boya tutan her nesneyi de boyayarak dekoratif süs eşyaları üretiyorum" dedi.Ressam Sezen Dağlı, ikinci kişisel sergisini merhum babası Ahmet Dağlı anısına açtığını hatırlatarak, "Bu benim üçüncü kişisel sergim. Annem Yüksel Dağlı'nın anısına açtım" dedi. Kumaş boyama çalışmalarının da yer aldığı yağlıboya resim sergisi 13 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.