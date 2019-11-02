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Ankara'ya akıllı turizm çıkarması

ATSO, turizm verilerini tek elde toplamak için düğmeye bastı. Kurulacak merkez sayesinde turistlerin tercihleri net olarak belirlenecek, pazarlama stratejisi somut verilere göre oluşturulacak.

ANTALYA 02.11.2019, 11:42
Ankara'ya akıllı turizm çıkarması
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TURİZMDEN tarıma, eğitimden ticarete, akıllı kentlerden akıllı insanlara kadar dijitalleşme adına kentte Antalya 4.0 çalışmasını hayata geçiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) şimdi de turizmde Türkiye’nin ilk veri merkezini kurmak için harekete geçti.

BAKAN ERSOY’A ZİYARET

ATSO Başkanı Davut Çetin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, Antalya 4.0 kitabını kendisine sunduğunu açıkladı. Çetin, “Bakanımıza kitabın yanı sıra Antalya’ya turizm veri merkezi kurmak istediğimizi de söyledik. Kendisine turizmin dijitalleşmesi ve analitik analizlerinin yapılması ile ilgili bir ekip kurmayı ve Antalya’yı da bu konuda pilot il yapmayı önerdim. Bakan Ersoy da, ‘İyi olur, ben de çalışırım’ dedi. Hem sanayi bakanlığı hem de turizm bakanlığı nezdinde çalışmalara başlıyoruz” diye konuştu.

ANTALYA PİLOT İL OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de konuyu görüştüğünü kaydeden Çetin, “Sanayi Bakanlığı ile bunu proje haline getirip böyle bir veri merkezini Antalya’da kurabilmek için çalışmalara başladık. Sanayi Bakanı’na da Antalya’yı tarım, ticaret ve turizm verilerinin merkezi yapalım. Antalya pilot il olsun. Çalışmalar buradan Türkiye’ye yayılsın önerisinde bulundum” dedi.

MERKEZ NASIL ÇALIŞACAK?

Çetin, merkezin kurulmasının turizm sektörüne sağlayacağı faydaları ise şöyle açıkladı: “Turizm veri merkezinde yapay zeka çalışarak turistin Antalya’yı neden tercih ettiği, hangi mecradan seçtiği, buraya gelmeye nasıl karar verdiği, hangi alanlarda mutlu olup hangi alanlarda mutlu olmadığını yani her türlüyü veriyi analiz edebileceğiz. Bu bilgiler bizim hangi pazarlara reklam yapacağımıza karar vermemizi sağlayacak. Örneğin veriler bize diyecek ki şu ülkeden, çocuklu aileler ya da gençler bize geliyor onlara göre o ülkelerde istedikleri tarzda festivaller yapalım.”

TARIMIN DA MERKEZİNİ KURACAĞIZ

Çağımızdaki en önemli şeyin veri olduğunu kaydeden Çetin, “O veriyi iyi çalışmamız ve iyi değerlendirmemiz lazım. Her türlü verimiz var ama bunlar hiçbir işe yaramıyor. Turizm il müdürlüğü, havalimanı, emniyet dahil her yerde turizm verileri var ama kimse bunu işlemiyor. Bu merkez verileri işleyerek bize bilgi aktaracak. Turizmden sonra tarım için de veri merkezi kurmak için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

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