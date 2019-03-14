ANİF kapılarını açtı

CAM Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan ANİF, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirdi. 16 Mart'a kadar açık kalacak fuarda, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı bünyesindeki Türkiye'nin ilk bölgesel istihdam ofisi 'bagevkariyer' de stant açtı. BAGEV standını ziyaret eden Antalya Ticaret BorsasıBaşkan Yardımcısı Halil Bülbül, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirterek, TOBB'un desteğiyle hükümet tarafından 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

İşsizliği azaltmak için düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı'nın işveren için aradığı nitelikli elemanı bulma, işsiz için de yine niteliklerine uygun işi bulma fırsatı yakaladığı doğru adres olduğunu kaydeden Bülbül, Borsa olarak fuarda 'Burası Türkiye Burada İş Var' kampanyasını katılımcılara anlatacaklarını bildirdi.

İŞ FIRSATI

2011 yılından beri ücretsiz hizmet veren 'bagevkariyer'in, Türkiye'nin ilk bölgesel istihdam ofisi olduğuna dikkat çeken Halil Bülbül, portalın işsizin umudu olduğunu söyledi. Geçen yıllarda da İstihdam Fuarı'na katılarak iş arayanla işvereni bir araya getiren bagevkariyer standına bu yıl da ilginin yoğun olduğunu kaydeden Halil Bülbül, özellikle iş arayanların BAGEV standına başvurmasını istedi. Bülbül, iş arayanların, Antalya'daki büyük firmaların insan kaynakları ile yüz yüze iş görüşmesi yapma, büyük işletmelere iş başvurusunda bulunarak özgeçmiş bırakma, Antalya işgücü piyasasında faaliyet gösteren büyük işletmeleri tanıma fırsatı yakalayacağını söyledi.