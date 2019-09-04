ANFAŞSpor Turkey başladı

ANTALYA Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen spor ekipmanları ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri, sağlık ve fitness kulüplerini bir araya getiren 2'nci ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı (ANFAŞ SporTurkey), Antalya Expo Center'da düzenlenen törenle kapılarını açtı.

KATILIMCI VE PROTOKOL AZLIĞINA SİTEM ETTİ

Fuara katılımın az olması, il protokolünden çok az katılım olmasına ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sitem ettim. Türk insanının spora ilgi duymadığını ve bu tür organizasyonların dünyanın her yerinde büyük kalabalıklar halinde renkli geçtiğine vurgu yapan Bıdı, sporcu yaşamından örnekler verdi. Sporu ölene kadar sürdüreceğini ve bunu bir vatani görev olarak gördüğünü belirten Başkan Bıdı, “Bu yıl 13 madalya aldım. Türkiye'de beni geçecek biri yok. Benim yaşımdakiler hastane kuyruklarında zaman geçiriyorlar. Bakın bugünkü toplantıda hiçbir belediye başkanı yok. Çevre illerin de belediye başkanları gelmedi. Türk insanı sporu sevmiyor. Almanya'ya spor fuarına gittim katılımcı olmama rağmen 1,5 saat sırada bekledim. İnsanlar o kadar ilgili spora. İsviçre'ye yarışmaya gittim, sporcunun tek ayağı yok. Yerine takma bacak takmışlar ama spora gelmiş. Hayalim bizim de bu kadar spora düşkün olmamız. Ayda bir kere az gidin lokantaya, gezmeye ama spora mutlaka gidin" diye konuştu.

HASTANE KUYRUKLARININ AZALMASI İÇİN SPOR YAPIN

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt da sporun önemine vurgu yaptı. Sağlıklı yaşamın yolunun spordan geçtiğini de ifade eden Kurt, “Hastane kuyruklarının azalması için herkesin spor yapması lazım. Yeterli katılımın ve protokol için büyüklerimizin burada olmaması bizi üzdü. Ama biz samimi bir şekilde mücadelemizi sürdürüp sporu herkese sevdireceğiz" dedi.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

Fuar kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri de başladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise ANFAŞ Spor Turkey bünyesinde ritmik jimnastik gösterisi, masa tenisi Antalya'nın enleri turnuvası, dart katılımcı turnuvası, robotik kodlama ve uygulama, ebru, kaligrafi, okçuluk, bilek güreşi, zumba, halat çekme, mini golf gibi birbirinden renkli faaliyetler de ziyaretçilere sunuldu.Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Yavuz Gürhan ise amaçlarının sağlıklı nesiller yetiştirmek ve sporu küçük yaştan itibaren herkese sevdirmek istediklerini anlattı. Davetlilerin kurdele kesiminin ardından açılış gerçekleştirildi. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı ve beraberindekiler fuar alanındaki katılımcı firmaları ziyaret etti.