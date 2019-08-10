Anex Tour kruvaziyer sektörüne giriyor: Ana liman Antalya

ANEX Tour, Saga PLC'ye ait Saga Sapphire isimli kruvaziyer gemisini satın almak için anlaşma imzaladı. Böylelikle, tur operatörlüğü, hava yolu şirketi ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren Anex Turizm Grubu, kruvaziyer operatörlüğüne de adım atmış oldu. Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar “Misafirlerimize sunduğumuz ürün seçeneklerimizi, değişen seyahat alışkanlıklarına uyarlıyoruz. Saga Sapphire'in satın alımı ile, benzersiz bir Doğu Akdeniz gemi turu deneyimini misafirlerimizin beğenisine sunabileceğiz.” diye konuştu.

Turizm kariyerinde ilk durak Alanya

Anex Tour'un sahibi Neşet Koçkar turizm kariyerine 1990'lı yıllarda Alanya'da başladı. Konaklı'da Turtaş Otel ile adım attığı sektörde Koçkar'ın yakın zamanda satın aldığı Utopia World olmak üzeri hali hazırda Alanya'da iki oteli bulunuyor. Aynı zamanda günden güne gelişen Alanya- Gazipaşa Havalimanı'ndan Alanya'ya Rus charter seferleri düzenleyen Koçkar'ın sahibi olduğu Anex Tour günden düne gelişimini hız kesmeden sürdürüyor.

Ana limanı Antalya olan ilk kruvaziyer rotası

Saga Sapphire'in 2020 ortalarında Anex Tour’a teslim edileceğini belirten Neşet Koçkar, teslim edildikten sonra ilk seferini ana liman olarak belirlenen Antalya’dan yapacağını ve bunun ayrıca ana limanı Antalya olan ilk kruvaziyer rotası olacağını belirtti. Koçkar, Anex Tour’un müşteri taleplerine odaklanan stratejisinin devam edeceğini kaydetti. Saga Cruises COO’su Nigel Blanks ise açıklamasında “Ferah kabinleri ve konforlu ortak alanları ile Saga Sapphire, son 7 yılda misafirlerimizin beğenisini kazandı. Saga Sapphire’in Saga filomuzdan ayrılma tarihi yaklaştıkça, Anex Tour’un heyecan verici yeni kruvaziyer turları ile yeni bir iş alanına sahip olacağı için mutluyuz.” dedi.

800 yolcu kapasiteli

Saga Sapphire, 382 kabin, 12 güverte, restoran, havuz, spa merkezi, alışveriş merkezi ve birçok eğlence seçeneği ile yaklaşık 800 yolcuya hizmet verebiliyor. Saga Sapphire cruise gemisi, 200 metre uzunluğunda ve 37 bin groston ağırlığında.

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