ANET sosyal tesislerinde bayram hazırlığı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişiye hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, Kadınlar Plajı, Zıp Zıp Park, Tophane Çay Bahçesi, Topçam ve Sarısu Mesire Alanı sosyal tesisleri yaz sezonu ve yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırladıklarını tamamladı. İşletmelerin tamamında düzenleme ve yenileme çalışması yapıldı.



TELEFERİKLE ZİRVE KEYFİ



Antalya'nın simgelerinden biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yıllık bakım yapıldı.1 Haziran'dan itibaren yeniden ziyaretçilerini zirveye taşımaya devam edecek olan Tünektepe Teleferik, pazartesi günleri hariç her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Teleferik bayramın birinci günü ise saat 10.00'da hizmet verecek.



KADINLAR PLAJI SEZONU AÇIYOR



Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını kadınlara açıyor. 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayacak olan plaj, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sezona hazır hale getirildi. Sarısu Kadınlar Plajı içerisinde restoran, büfe, pastane, hamam, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve plaj olanakları bulunuyor. Plajda 10 güvenlik personeli, 2 cankurtaran ve 6 temizlik görevlisi hizmet veriyor. 08.00- 21.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçilerin faydalanabileceği plaj, saat 19.00'dan sonra ise ailelere de açık olacak.



PİKNİKÇİLERİN GÖZDESİ TOPÇAM VE SARISU



ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya'nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu'da hem bayram tatili hem de yaz sezonu için yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı bir duruma getirildi. Doğası, denizi ve yeşiliyle harika bir güzelliğe sahip olan Topçam ve Sarısu Mesire Alanları, peyzajı, yolları, aydınlatması, ortak ateş yakma birimleri, tuvalet, soyunma kabini, piknik alanları ve plaj hizmetleri ile piknikçilere hizmet verecek.



TOPHANE'DE MANZARA VE ÇAY



Tarihi Kaleiçi, masmavi Akdeniz ve Beydağlarının doyumsuz manzarasını izleme fırsatı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi de yeni sezona hazır. Yiyecek ve içecek seçenekleri, renkli konsepti, panoramik seyir terası ile Tophane yaz boyunca yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayacak.



ÇOCUKLAR ZIP ZIP PARK'A KOŞACAK



ANET A.Ş tarafından işletilen Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayramda ve yaz tatilinde çocukların buluşma adresi olacak. 3-15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Parkın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor.