Anaokulu öğrencilerine 'Polis Amca'yı tanıttılar

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere unutamayacağı bir gün yaşattı. Okulda eğitim gören yaklaşık 410 çocukla bir araya gelen polis, çocuklara polislerin görevlerini anlattı, polisin çocukların korkulu değil, sevimli polis amcaları olduğu belirtti. Anaokulu öğrencileri de 'Polis, kötü amcaları yakalar' karşılığını verdi. Parklarda oynadıkları sırada tanımadıkları kişilerle konuşmamaları konusunda uyarılarda bulunup film izleten polis, evlerde de tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları ve kapıları açmamaları konusunda uyarıda bulundu. Polisle birlikte 'Gam gam style' şarkısı eşliğinde oynayan çocuklara, polirobot kız ve erkek bebekler hediye edildi. Çocuk ve Gençlik Projesi kapsamında etkinliklerin devam edeceğini belirten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, şimdiye kadar çeşitli anaokullarında 650 çocuğun bilgilendirilip hediyeler verildiğini, projenin genişletilerek süreceğini söyledi.