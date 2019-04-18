Anadolu Oyuncak Müzesi 23 Nisan’da ücretsiz olacak

DOKUMAPARK'TA açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak hafta boyunca ücretsiz olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23-30 Nisan tarihleri arasında 18 yaş altı tüm çocuklar Anadolu Oyuncak Müzesi’ni gezebilecekler. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının da oynanacağı bayram gününde, çocuklar heyecanlı anlar yaşarken, büyükler de çocukluk anılarına keyifli bir yolculuk yapacak. Anadolu Oyuncak Müzesi’ni gezen çocuklara günün anısı olarak da bir zamanların en önemli oyuncağı olan topaç ve misket hediye edilecek. Kepez Belediyesi’nin örnek bir projesi olarak hayata geçirilen Anadolu Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Açıldığı ilk yıl 526 bin 373 ziyaretçi sayısı ile rekora imza atan Anadolu Oyuncak Müzesi, 13 bine yakın oyuncak ile dünyanın oyuncağını içerisinde barındırıyor.



