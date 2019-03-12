Anadolu'dan esintiler

MURATPAŞA Belediyesi - Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirilen 'Anadolum' adlı fotoğraf sunumuna fotoğraf severlerin ilgisi yoğun oldu. Yıldız Can'ın, Doğu Anadolu bölgesinde çektiği doğal güzellikler, tarihi zenginlikler, örf, adet ve gelenekler, sosyal yaşam ve insan portrelerinden oluşan fotoğraf kareleri perdeye yansıtıldı. Sunumu izleyen fotoğrafseverler, Yıldız Can'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı da fotoğraf sanatını sevdirme, yaygınlaşmasını sağlama çabası gösterdiklerini, amatör fotoğrafçıların çalışmalarına destek olduklarını, fotoğraf eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü anlattı.