Anadolu'dan esintiler

Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) üyesi fotoğraf sanatçısı Yıldız Can, Türkiye'nin farklı yerlerinde çektiği fotoğrafları 'Anadolum' adıyla fotoğraf severlerin beğenisine sundu.

Anadolu'dan esintiler
banner404

MURATPAŞA Belediyesi - Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirilen 'Anadolum' adlı fotoğraf sunumuna fotoğraf severlerin ilgisi yoğun oldu. Yıldız Can'ın, Doğu Anadolu bölgesinde çektiği doğal güzellikler, tarihi zenginlikler, örf, adet ve gelenekler, sosyal yaşam ve insan portrelerinden oluşan fotoğraf kareleri perdeye yansıtıldı. Sunumu izleyen fotoğrafseverler, Yıldız Can'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı da fotoğraf sanatını sevdirme, yaygınlaşmasını sağlama çabası gösterdiklerini, amatör fotoğrafçıların çalışmalarına destek olduklarını, fotoğraf eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü anlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmeyen çalışanlar...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmeyen çalışanlar...
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472