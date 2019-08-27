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Son Dakika

Anadolu Ateşi Manavgat'ta turistleri coşturdu

Manavgat'ta Anadolu Ateşi dans topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu.

ANTALYA 27.08.2019, 11:28 Melike Temir
Anadolu Ateşi Manavgat'ta turistleri coşturdu
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GENEL sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde gösteri sundu. Yaklaşık 2 bin 500 turist amfi tiyatrodaki merdiven boşluklarını bile doldururken, Anadolu Ateşi 1 saat sahnede kaldı. Turistler Anadolu Ateşi'nin Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan ve Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarını ilgiyle izledi.

#Anadolu Ateşi #Manavgat #Turist
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