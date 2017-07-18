Anadolu Ateşi dans stüdyosu Antalya’da açıldı

İSTANBUL, Ankara, Gaziantep’ten sonra Antalya’da da dans okulu açıldı.

Bugüne kadar 98 ülkede 40 milyondan fazla seyirciye ulaşan ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı dünyaca ünlü Anadolu Ateşi dans topluluğu, Antalya’da özel bir AVM’de bulunan Anadolu Ateşi Dans Okulunda eğitimlere ekim ayında başlayacak. Dans okulu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Dansa ilgi duyan çocuklara Anadolu Ateşi’nin koreograf ve eğitmenlerinden oluşan uzman bir kadro tarafından eğitim verilecek. 32 hafta sürecek eğitimlerde cumartesi ve pazar günleri farklı yaş gruplarına farklı ders programları uygulanacak. 4 yaşından itibaren her yaş grubuna eğitim verilirken, street jazz, hip pop, bale, modern dans, dünya dansları, cimnastik gibi branşların yanı sıra Anadolu Ateşi, Troya, Kıvılcım, Doğu’nun Kapıları, Pera gibi Anadolu Ateşi’nin projeleri temaları da işlenecek. Eğitim yılı sonunda düzenlenen gösteri ile çocuklar büyük bir prodüksiyon içerisinde sahne alacak.