Anadolu Ateşi Antalya'da Troya ile sezonu açtı

MAYIS ayı başında palanlanan sezon açılışını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamına çeken Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, ilk gösteride grubun çocuk dansçıları Kıvılcımları da gösteriye dahil etti. Kıvılcımlarla birlikte 120 dansçı muhteşem bir gösteriye imza attı. Anadolu Ateşi'nin kendi gösteri merkezi olan ve bin 300 metrekarelik sahneye ve 5 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip Aspendos Arena'daki gösterinin ağırlıklı izleyicileri Antalya'da tatil yapan yabancı turistler oldu. Turlarla alana gelen turistler, alanı doldururken gösteri öncesi üç dilde Troya hakkında seyirciye bilgi verildi.



Rakamlarla Troya'nın sahne arkası

450 çeşit 12 bin metre kumaştan dikilen 2 bin kostümün kullanıldığı Troya, sahne tasarımı ve sahne arkasıyla da ilgi çekiyor. Gösterilerde 150 adet ışık robot, 150 bin watt enerji, dansçıların kullandığı bin 200 metre bandaj, yine dansçıların saçlarına kullandıkları 3 bin 150 toka, kostümlerde kullanılan 5 bin 400 adet boncuk, 300 adet özel tasarım ayakkabı, 500 bilezik, 500 küpe ve 500 kolye, 3 bin 500 parca makyaj, 2 bin adet özel yapım çiçek, Özbekistan'da özel olarak okutulan 2 bin 500 metre keçe kumaşı kullanılırken dansçılar, 7 bin 200 prova saatinin ardından Troya'yı sahneye taşıdı. Anadolu Ateşi, 15 Mayıs 2019 ile 20 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye ile aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar farklı ülke ve eyaletlerde 23 gösteri yapacak.