Ana hattaki arızaya ASAT'tan hızlı müdahale

MANAVGAT Türkbeleni içme suyu deposundan çıkan ve şebekeye su aktaran 560 mm çapındaki ana boruda arıza oluştuğunu tespit eden ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü, müdahale için harekete geçti. Çalışma esnasında depo çıkış suyunun kapatılması gerektiğinden hızlı ve planlı hareket eden ekipler, öğleden sonra başladıkları onarımı akşam saatlerinde tamamladı. Yukarı Hisar, Çağlayan ve Milli Egemenlik mahallelerinde çalışma süresince yaşanan kesinti ve basınç düşüklüğü akşam saatlerinde hattın yeniden sorunsuz şekilde devreye alınmasıyla sona erdi. Hızlı ve başarılı müdahale ile vatandaşların mağduriyeti en aza indirildi.