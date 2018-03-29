Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

 Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor. 

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

 Antalya’nın Kumluca ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 71 yaşındaki Alzheimer hastası Avni Gür’den 5 gündür haber alınamıyor. 

29 Mart 2018 Perşembe 18:57
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
banner404

KUMLUCA ilçesi Temel Eğitim Mahallesi’ndekti evinden 5 gün önce çıkan 71 yaşındaki Avni Gür’den haber alınamıyor. Kumluca, Finike, Demre, Kemer’de 4 kişilik ayrı ekip oluşturan aile gelen ihbarı da dikkate alarak arama yapıyor. Ağabeyinin hayatından endişe duyduklarını söyleyen Mevlüt Gür, ağabeyinin 25 Mart Pazar günü saat 14.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. 
Daha önce de kaybolduğunu ancak genelde sahilde bulup eve getirdiklerini söyleyen Gür, bu kez 4 koldan ayrı yerlerde aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de arama yaptığını, sağ kolunda oğlunun numarası olduğunu belirten Mevlüt Gür, bulanların insaniyet namına haber vermesini istedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaAlzheimerAvni Gür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 2 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 2 kişi gözaltına alındı
Serik Adliyesinde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Serik Adliyesinde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Emekli müdürden güldüren itiraf
Emekli müdürden güldüren itiraf

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim