Altın Portakal'dan 5050x2020'ye imza

26 EKİM - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemadaki kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla bu yıl başlatacağı Cahide Sonku Ödülü'nün ardından şimdi de sinema ve eğlence sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken 5050×2020 hareketine destek olduğunu açıkladı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki gün Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi'nin imzalanmasıyla, Hollywood başta olmak üzere dünya sineması ve festivallerini etkisi altına alarak büyüyen uluslararası 5050×2020 hareketinin bir parçası oldu.

'EŞİT BİR DÜNYAYA İNANIYORUZ'

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörü Cansel Tuncer, kadın-erkek eşitliğinin mümkün olduğu bir dünyaya inandıklarını ve bunun yaratılması için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:“Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla eylül başında, kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planına destek olarak, planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi oldu. Bu yıl ayrıca, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sektördeki kadın emeğini görünür kılmak amacıyla, 50 bin TL destekli Cahide Sonku Ödülü'nü başlatıyoruz. Festival ekibinde de programında da cinsiyet eşitliğinin sağlanması bizim için çok önemli ve bu anlamda 5050×2020'yi desteklemekten gurur duyuyoruz."Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde start alan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi isimlerin de destekçisi olduğu kampanya, 2020'ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini görünür ve mümkün kılmayı amaçlıyor.