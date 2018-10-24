ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizmcilerle ASAT Genel Müdürlüğü’nün yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Lara İleri Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya’nın en büyük sermayesi denizi ve çevresini korumaya yönelik ASAT’ın yaptığı arıtma ve diğer yatırımlar anlatıldı.

Numuneleri karşılaştırdı

Toplantının ardından Başkan Türel, Vali Karaloğlu ve turizmcilere alt tarafı arıtma üst tarafı futbol sahası şeklinde inşa edilen Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisi’ni gezdirdi. Başkan Menderes Türel’in ilk döneminde 180 dönüm arazi üzerine inşa edilen arıtma tesisini inceleyen Vali Münir Karaloğlu, tesise giren pis su ile tesisten çıkan arıtılmış suyun karşılaştırmasını yaptı.

Türel’i kutladı

Vali Karaloğlu ve turizmciler, arıtma ünitelerinin üzerinde yer alan ve Antalya’ya kampa gelen takımların gözdesi olan olimpik ölçülerdeki futbol sahasını da gezdi. Turizme de hizmet eden arıtma tesisini çok beğenen Vali Münir Karaloğlu, örnek tesisi Antalya’ya kazandıran Başkan Türel’i kutladı. Türel, Kemer İleri Arıtma Tesisi’ni de benzer bir vizyoner bakışla, adeta bir tatil köyü gibi, yaşam alanı olarak inşa edeceklerini söyledi.



Takımları ağırlıyor

Modern ve çevreci teknolojilerle kurulu Lara İleri Atık Su Arıtma Tesisi, göz dolduran peyzaj manzarasının içinde yüksek standartlarda futbol sahası barındırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 2007 yılında, “Altı arıtma, üstü futbol sahası” şeklinde projelendirerek hizmete açtığı tesis, 11 yıldır, Antalya’da devre arasında kamp yapan futbol kulüplerinin de tercihi. ASAT Lara Arıtma Futbol Tesisi, her yıl Antalya’ya kamp yapmaya gelen futbol takımlarını ağırlıyor.